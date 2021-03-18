Motor yağı hırsızları suçüstü yakalandı
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Motor yağı hırsızları suçüstü yakalandı

18.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:40
Motor yağı hırsızları suçüstü yakalandı

Malatya'da, şantiyeden motor yağı çalan hırsız suçüstü yakalandı.

Malatya'da, şantiyeden motor yağı çalan hırsız suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesinde, asfalt şantiyesine ait depoda 6 teneke 108 litre motor yağı çalındı.

Jandarma görevlilerinin çalışması sonucu olayın faili S.O. isimli şahıs çalmış olduğu malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek savcının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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