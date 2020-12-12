Motor yağı değişiminde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!
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Motor yağı değişiminde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

12.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:15
Motor yağı değişiminde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

Motor yağı değişimi yapan oto servisler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler ve benzer hizmete sahip diğer işletmelere, yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne göre “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alınması zorunluluğu getirildi.

Motor yağı değişimi yapan oto servisler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler ve benzer hizmete sahip diğer işletmelere, yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'ne göre "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" alınması zorunluluğu getirildi.

Buna göre motor yağı değişimi yapan işletmelerin, 1 Ocak 2021'e kadar 5 yıl geçerliliği bulunan izin belgesini almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekiyor.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu bu uygulamanın amacı atık yağların miktarlarını düzenli olarak tespit etmek ve bu atık yağlara uygun alan oluşturulup depolanarak, düzenli olarak yetkililere teslim edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumak. Uzman madeni yağ üreticisi Motul, yönetmelikten etkilenecek olan servis ve tamirhanelere destek olmak amacı ile online bir eğitim düzenledi.

Motul servis noktalarının eğitimi tamamlandı

Yağ değişim servisleri ve tamirhanelerin mağduriyet yaşamaması amacı ile bu eğitimi gönüllü olarak gerçekleştiren Motul, işletmelerin 2020 Aralık sonuna kadar yapmaları gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bilgi ve Çevre Danışmalık firmasının iş birliği ile gerçekleştirilen eğitimde Motul yetkili satıcıları, servis noktaları ve satış ekiplerine, eğer alınmazsa işletmelerin kapatılmasına ya da ceza almasına neden olabilecek izin belgesi edinme prosedürlerine dair detaylı bilgiler sunuldu.

Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi temin edecek iş yerleri için sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgilendirme büyük önem taşıdığı için işletmelerin yönetmelik kapsamında motor yağı değişimi için hangi şartlara uyması gerektiği konusu eğitim boyunca uzmanlar tarafından iş yeri sahipleri ve yetkililer ile detaylı olarak paylaşıldı.

Eğitimde Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygun geçici depolama alanı kurulmasından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne kayıt olunmasına kadar yapılması gerekenler adım adım paylaşılırken, işletmelere onay süreçleri ve "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" alınması prosedürleri ile ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

Araç sahiplerinin Türkiye genelinde hizmet veren Motul yetkili satıcıları ve servis noktalarından güvenle faydalanabilmeleri için Motul'un sektörel ve teknik eğitimleri 2021 senesinde de devam edecek.

Kaynak: Carmedya.com

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