Motor tutkunlarından, Barış Pınarı Harekatına Destek

14.10.2019 18:10

Adıyaman'da yüzlerce motosiklet tutkunu konvoy oluşturarak Barış Pınarı Harekatına destek verdi.



Sosyal Paylaşım sitelerinde grup kurarak binlerce üyeye kavuşan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Motor Grubu üyeleri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek vermek için büyük bir konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Adıyaman merkezde bir araya gelen yüzlerce motosiklet tutkunu konvoyla daha sonra Kahta ilçesine geldi.

Burada bir düğün salonunda toplanan grup adına konuşmayı motor grubu başkanı Said Doğan, "Ülkemizin terör yuvalarına karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına FSM üyeleri olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Şu an sınır güvenliğimizi korumak için Suriye'de sınırlarında olan askerlerimizin yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Barış Pınarı Harekatında mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize Rabbimden yardım diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinizin tekeri düz bassın. Rabbim sizleri esirgesin.'" dedi.

Toplanan grup daha sonra toplu fotoğraf çektirerek programlarını sonlandırdılar.

Kaynak: AA