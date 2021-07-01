Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak

Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Adanalıoğlu Kulak Mahallesinde "Moto Drag Yarışması" düzenlenecek.

Akdeniz Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Adanalıoğlu Kulak Mahallesinde "Moto Drag Yarışması" düzenlenecek. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, motosiklet severleri 4 Temmuz 2021 Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek yarışları izlemeye davet etti.

Akdeniz Belediyesi, motosiklet sevdalılarını, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek güzel bir etkinlikte buluşturuyor. Başkan Muhammet Mustafa Gültak, vatandaşları 4 Temmuz 2021 Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla organize edilecek olan Moto Drag Yarışmasının heyecanına ortak olmaya davet etti.

"4 Temmuz'da heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor"

Başkan Gültak, Moto Drag Yarışması öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Mersin İl Temsilcisi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Güder, Yönetim Kurulu Üyeleri ve motosiklet sporcularıyla belediye binası önünde bir araya geldi. Yarışa katılacak olan motosikletleri inceleyip bilgi alan Gültak, "Mersin'de 4 Temmuz'da heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor olacak. Çok heyecanlıyız. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. 50'ye yakın yarışmacı ve 5 binin üzerinde bir seyirci beklentimiz var. Çok fazla talep oldu. Bu yarış sayesinde Akdeniz'i ve dolayısıyla Mersin'i de tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Başkan Gültak motosiklet sporcularının da yanında

TMF İl Temsilcisi Güder ise pandemi nedeni ile son 2 yıldır moto drag yarışı yapamadıklarını bu sebepten heyecanlarının çok daha fazla olduğunu dile getirerek, "4 Temmuz'da gerçekleşecek olan Moto Drag Yarışına Türkiye Motosiklet Federasyonu lisansına sahip yaklaşık 50 yarışçı katılacak. Bu süreçte Akdeniz Belediyesinin katkıları çok fazla oldu. Bundan dolayı Başkanımız Mustafa Gültak'a motosiklet sporcularının yanında olduğu için sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, yarışa katılacak olan motosikletlerden birini deneyerek sporcularla sohbet etti. Konuşmaların ardından Yusuf Güder, Başkan Gültak'a günün anısına forma hediye etti. - MERSİN

Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motor tutkunları pazar günü Moto Drag Yarışında buluşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:58:43. #1.15#

title