Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı

29.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:18

Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı Diyarbakır'da motor tutkunları bir arala gelerek, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla kenti turlayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla kutladı.

Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da motor tutkunları bir arala gelerek, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla kenti turlayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla kutladı.

Motorcular, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumunda bir araya geldi. Motor tutkunları, burada hazırlıklarını tamamladıktan sonra polis eşliğinde belirlenen güzergahta kenti turladı. Motorculardan Mehmet Baltacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'nci yılını motosiklet camiası olarak kutlayacaklarını söyledi. Burada resmi olarak bir ilki icra edeceklerini belirten Baltacı, "Biraz farkındalık oluşturmak istiyoruz, etkinliğe güzel bir imza atmak istiyoruz. Yaklaşık 50 motosiklet var. Buna geleneksel olarak devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki bayram da daha çok katılım ile daha çok ses getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Mardin'den gelen motosiklet grubu üyesi Mehmet Kaya da Diyarbakır'a Cumhuriyet Bayramının 97'nci yıl dönümü kutlamaları için geldiğini belirterek bayramın kutlu olması dileğinde bulundu.

Kadın motosiklet sürücüsü Müjde Ünal ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bütün arkadaşlarla toplandıklarını söyledi. Ünal, "Kortej şeklinde Diyarbakır'da tur atacağız. Bayrağımızı taşıyıp trafikte olacağız. Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

Motosiklet grubu, ellerinde bayraklarla şehir turu attıktan sonra, valilik önüne gelip Yenişehir ilçesinde bulunan Atatürk Anıtına hazırladıkları çelengi bırakıp alandan ayrıldı.

Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı
Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı
Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı
Motor tutkunları, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü için Türk bayraklarıyla Diyarbakır'ı turladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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