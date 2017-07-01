Motor Sürücülerine Polis Denetimi
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı.
Gölcük'ün Bankalar Caddesi üzerinde, polis ekipleri 20 tane motor sürücüsünü çevirdi ve ehliyet-ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kontrol edilen 20 araç içerisinden, 8 motor sürücüsüne ceza kesti. Yapılan kontroller kapsamında Hızlı araç kullanımı, kasksız trafiğe çıkma, trafik kurallarına uymama, ehliyetsiz yola çıkma gibi eksikliklerden dolayı 8 motor sürücüsüne ceza kesildi.
Polis ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - KOCAELİ