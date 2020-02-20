Motor sporlarının yeni merkezi Gemlik

20.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:16

Gemlik bu yıl Türkiye Motokros ve Türkiye Tırmanma Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 6 ve 7 Haziran'da Şahinyurdu radar yolunda gerçekleşecek Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na ve 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek. Motokros şampiyonasına hazırlanan Gemlik yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayacak.



Gemlik Belediyesi'nin spora katkısı devam ediyor. Türkiye'deki prestijli yarışlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gemlik Belediyesi, geçen sene yapılan Türkiye Tırmanma Şampiyonasına 13 sene sonra ev sahipliği yapmış ve bu yarışlara dört farklı kategoriden 33 araç yarışmış ve binlerce izleyici takip etmişti. Gemlik Şahinyurdu'nda bulunan motokros pisti ise 5 sene sonra Türkiye Tırmanma Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Gemlik'te salon ve saha sporlarının da merkezi olmaya aday olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet UğurSertaslan, "Gençlerimizin spor yaparak çeşitli kötü alışkanlıklardan kurtulmasını önemsiyoruz. Gemlik'te Belediyespor'umuz Türkiye çapındaki organizasyonlardan başarı ile dönüyor bu Gemlik için mutluluk verici Gemlik'te ilerleyen dönemlerde özellikle salon ve saha sporları alanında çok sayıda yatırım yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.



Gemlik'te yapılan ulusal spor faaliyetlerinin Gemlik'in tanıtımına yaptığı katkıya dikkat çeken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in böyle organizasyonlarla anılmasının ise mutluluk verici olduğunu ifade ederken, "Geçen sene gerçekleştirdiğimiz yarışlarda Türkiye çapında çok iyi bir derece elde etmiştik. Bu sene ise Haziran ve Temmuz ayları motokros ve tırmanma yarışlarına tekrardan ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Gemlik Marmara'nın incisi ve zeytinin başkenti unvanının yanı sıra Türkiye'de artık motor sporlarının merkezi olarak anılacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA