Motor sporlarında Türklerin hafta sonu
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Motor sporlarında Türklerin hafta sonu

Motor sporlarında Türklerin hafta sonu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Motor sporlarında hafta sonu milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü başarılı sonuçlara imza atarken, Afyonkarahisar da Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Motor sporlarında hafta sonu milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü başarılı sonuçlara imza atarken, Afyonkarahisar da Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki 8. ayak yarışlarında podyumun zirvesinde yer aldı.

Milli sporcu, Superpole yarışının son turunda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza alsa da pilotlar klasmanında 370 puanla Jonathan Rea'nin (363 puan) önünde liderliğini sürdürdü.

Can Öncü ilk kez ödül kürsüsünde

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Böylece bu sınıfta ilk kez podyuma çıkan Can Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüde yer alan ikinci Türk sporcu oldu.

Motokros heyecanı Afyonkarahisar'da yaşandı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Turkey) 8. etabı, Afyonkarahisar'da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Organizasyonun MXGP kategorisinde zafere, Red Bull KTM Fabrika takımından Hollandalı Jeffrey Herlings ulaştı.

MX2'de ise mutlu sona ulaşan isim Red Bull KTM Fabrika takımından Fransız Tom Vialle oldu.

Afyonkarahisar, yarın ve 8 Eylül Çarşamba günü Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına da ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
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