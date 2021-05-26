Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı hafta sonu İzmir'de başlayacak
Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesi hafta sonu İzmir'de yapılacak.
Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesi hafta sonu İzmir'de yapılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının 29-30 Mayıs'ta yenilenen İzmir Ülkü Park Pistinde seyircisiz olarak yapılacağı belirtildi.
Katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Yamaha R25 Kadınlar Kupası, SS300 ve 125 SP sınıflarında mücadele edecek.
Organizasyonda 29 Mayıs Cumartesi günkü serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından 30 Mayıs Pazar günü yarışlar gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz