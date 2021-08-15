Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı
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Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağında dereceye girenler belli oldu.

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağında dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 85 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, dünkü serbest antrenman ve sıralama turu mücadelelerinin ardından bugünkü yarışlarda mücadele etti.

TMFGP 1000'de Yiğit Fazlı Erçelik birinci olurken Erdal Karabulut ikinci ve Murat Deniz üçüncü oldu. TMFGP 600'de birinciliği Furkan Eryılmaz, ikinciliği Kerem Uçar, üçüncülüğü de Burak Albayrak elde etti.

Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ilk 3 sıra İlayda Yılmaz, Melisa Erçelik ve Ece Kartaç'tan oluştu.

1000 cc A kategorisinde Erdal Karabulut, B'de Emrah Şirin, C'de Yiğit Fazlı Erçelik ilk sırada yer alırken, 600 cc A kategorisinde Furkan Eryılmaz, B'de Ata Kahvecioğlu ve C'de Mert Ali Kocabal, 125 SP'de Bilal Diril, 125 SP gençlerde Furkan Aykut ve SS300'de Ömer Utku Karpuz birinciliğe ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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