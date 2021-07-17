Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası sıralama antrenmanları ile İzmir'de başladı.

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası sıralama antrenmanları ile İzmir'de başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Blockchain Şirketi Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun ilk gününde serbest ve sıralama antrenmanları yapıldı.

Yarışma yarınki 1000cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), 125 cc, SS300 cc ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'ndaki mücadelelerle tamamlanacak.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Metin Oktay Burak Elmas Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:15:30. #1.14#

title