Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları İzmir'de başladı
Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası sıralama antrenmanları ile İzmir'de başladı.
Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası sıralama antrenmanları ile İzmir'de başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Blockchain Şirketi Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun ilk gününde serbest ve sıralama antrenmanları yapıldı.
Yarışma yarınki 1000cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), 125 cc, SS300 cc ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'ndaki mücadelelerle tamamlanacak.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz