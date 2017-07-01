Motor Sporlarında Pist Şampiyonası Heyecanı İzmir'de
Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları sıralama antrenmanlarıyla başladı.
Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları sıralama antrenmanlarıyla başladı.
İzmir Ülkü Yarış Pisti ev sahipliğindeki organizasyonda ilk gün serbest antrenmanların ardından sıralama antrenmanları gerçekleştirildi.
Katılımcıların 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Bayanlar Kupası ve 125 cc kategorilerinin yanı sıra TMF Kupası'nda mücadele ettiği organizasyon yarınki yarışlarla tamamlanacak.