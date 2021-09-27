Motor sporlarında milli sporcular hafta sonunu kürsüde tamamladı

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, kendi kategorilerinde hafta sonu düzenlenen yarışlarda başarılı sonuçlar elde ettiler.

Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda temsil eden Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da Endülüs Özerk Bölgesi'nin Jerez de la Frontera kentinde bulunan Jerez Pisti'nde 10. ayağın son yarışında birinci oldu.

Bahattin, cumartesi günü koşulan yarışta ise 3. olmuştu. Milli sporcu hafta sonu elde ettiği başarılarla İspanya'da üst üste 4. kez podyum sevinci yaşadı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu ise İspanya Barselona'daki Jerez Pisti'nde düzenlenen 10. ayağın iki yarışında da birincilik elde etti. Toprak, hafta sonunu iki kez zirveye çıkarak tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, 449 puanla şampiyonada genel klasmandaki birinciliğini İspanya'da da korudu.

Otomobil sporlarında Ayhancan Güven kürsüde

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, hafta sonu Porsche Carrera Cup Almanya serisinde İtalya'da iki kez podyuma çıktı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, İtalya'nın Monza Pisti'nde cumartesi günü birinci, pazar günü ise ikinci olarak kürsü görmüş oldu.