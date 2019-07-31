Motor sporlarında 125 yıl

Monster Energy pilotları Lewis ve Valtteri, Silverstone'daki yarışı birinci ve ikinci bitirerek takımlarını zirveye taşımıştı. Geçen pazar Güney Almanya'daki Hockenheim'da bu sonucu tekrarlayacak gibilerdi. Çünkü cumartesi yapılan P1 ve P3 elemeleri, takımın ertesi günkü yarışlarda çok iyi bir performans göstereceğini işaret ediyordu. Ancak sonuç beklenenin tam tersi oldu. Lewis yarışı 11'inci bitirirken Valtteri kaza yaparak yarış dışı kaldı. Hem Mercedes-Benz'in motor sporlarındaki 125. yılı hem de takımın Formula 1'deki 200. yarışının bu hafta sonuna denk gelmesi kaderin bir cilvesiydi. Ama ne yazık ki bir kutlama olamadı.

SİLVER ARROW'UN TARİHÇESİ

85 yıl önce 1934'te doğan orijinal Silver Arrow'u (Mercedes-AMG Petronas Motorsports takımının 'Gümüş Ok' anlamına gelen lakabı) anmak için bu yarışta,Lewis ve Valtteri'nin Mercedes AMG F1 W10 EQ Power + otomobillerinde özel beyaz boya kullanıldı. O zamanlar, yarış otomobillerinin renkleri araçların ya da pilotlarının kökenini temsil ederdi. Mercedes-Benz Grand Prix yarış arabaları beyaza boyanırdı. Efsaneye göre, 3 Haziran 1934'te Nürburgring'de düzenlenen "Eifelrennen" etkinliğinde, Mercedes-Benz W25'in ağırlığı, 750 kiloluk sınırın üzerinde çıktı. Bunun üzerine beyaz boya söküldü ve ortaya gümüş görünümlü bir metal kaporta çıktı. Böylece takımın adı Silver Arrow (Gümüş Ok) oldu.

1954'e atlarsak, Mercedes-Benz o yıl ilk kez Fransa Grand Prix'si ile Formula 1'e katıldı. Yarış 4 Temmuz 1954'te Reims'de yapıldı. Büyük Juan Mauel Fangio, W196 ile zafere ulaştı. Hockenheim'daki kötü sonuca rağmen takımın Formula 1'deki 200 yarışta 96 galibiyetlik rekoru halen baki. Dahası, bu süre zarfında, takım beş takımlar şampiyonluğu unvanı, yedi sürücü şampiyonluk unvanı kazanıp 109 pol pozisyonu aldı ve 70 kez turu en hızlı bitirme başarısı elde etti.

Bununla birlikte, gerçek motor sporları geleneğinde Lewis ve Valtteri hemen Hockenheim'daki hayal kırıklığını geçmişte bırakıyor ve Macaristan'daki bir sonraki yarışa odaklanıyor. En önemlisi, Lewis F1 tarihinde, Hungaroring'deki en başarılı sürücü. Burada altı galibiyet aldı: 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018. Geçen yıl Silver Arrow ikilisi buradaki yarışı kez birinci ve ikinci olarak bitirdi.

Kaynak: Bültenler