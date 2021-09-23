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Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor

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Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun girişimleri ile Cumayeri'nde yıllar önce başlanan Motor Sporları pistinde yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet inceledi.

SAKARYA (İHA) - DÜZCE (İHA) – Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun girişimleri ile Cumayeri'nde yıllar önce başlanan Motor Sporları pistinde yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet inceledi.

Dünya Şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri ilçesinde başlattığı Motor Sporları pistinde uzun zamandır çalışmalar yapılmıyordu. Pistin yapılması için girişimlere başlamasının ardından alanda çalışmalar başlatıldı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun da pistte yoğun bir çalışma yapması ile birlikte Vali Cevdet Atay, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ile birlikte motor sporları pistinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - DÜZCE

Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor

Motor sporları pistinde çalışmalar sürüyor

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