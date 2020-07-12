Motor şanzımanında uyuşturucu çıktı
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Motor şanzımanında uyuşturucu çıktı

Motor şanzımanında uyuşturucu çıktı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda emanet odasına bırakılan motor şanzımanında 5 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

12.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:00

Motor şanzımanında uyuşturucu çıktı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda emanet odasına bırakılan motor şanzımanında 5 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalindeki bir firmaya ait emanet toplama odasında arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Oscar'ın da katıldığı detaylı aramada, motor şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette 6 paket halinde toplam 2 kilo 676 gram eroin ve 1 paket halinde toplam 2 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan E.C. ve O.A. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Motor şanzımanında uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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