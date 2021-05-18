Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Çilimli ilçesinde motor kısmından alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde motor kısmından alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Duzce'nin Çilimli İlcesi Ulucami Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen yangında 81 AE 723 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Alevleri gören araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE

Motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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