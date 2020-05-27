Motor kaputundaki yavru kedi, 70 km yolculuktan sonra fark edildi
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Motor kaputundaki yavru kedi, 70 km yolculuktan sonra fark edildi

İZMİR'in Foça ilçesinden Manisa'ya gelen bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, Manisa girişinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde fark edildi.

Motor kaputundaki yavru kedi, 70 km yolculuktan sonra fark edildi
27.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:42

İZMİR'in Foça ilçesinden Manisa'ya gelen bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, Manisa girişinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde fark edildi. Jandarma tarafından özenle motor kısmından çıkarılan yavru kedi, beslendikten sonra hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.

İzmir-Manisa karayolu Muradiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir otomobil durdurdu. Rutin olarak kontrol yapan jandarma ekipleri, bir kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine jandarma trafik ekipleri, otomobil sürücüsüne kedisi olup, olmadığını sordu. Sürücünün olumsuz yanıt vermesi üzerine sese odaklanan jandarma ekipleri, motor kaputundan geldiği belirlendi. Jandarma ekipleri, uzun süre motorda yolculuk yaptığı için çok korktuğu belirlenen yavru kediyi bulunduğu yerden alıp, önce sakinleştirdi. Ardından da su ve yiyecek verip, karnını doyurdu. Yavru kedi daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

'BEN FARK ETMEYECEKTİM'

Motoruna sıkışan kediyle 70 kilometrelik yol gelen araç sürücüsü Mustafa A., "Kedinin motor kısmına sıkıştığını fark etmedim. İyi ki burada jandarma ekipleri durdurdu. Yoksa ben fark etmeyecektim. Kediye zarar gelebilirdi. Jandarma ekiplerine, dikkatleri nedeniyle çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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