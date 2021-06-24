Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı
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Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

- Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı Sarıyer'de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı.

- Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı

İSTANBUL - Sarıyer'de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgliere göre olay Sarıyer İstinye'de dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Furkan Tüylüoğlu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yere düşen Tüylüoğlu, oturur vaziyette metrelerce kayarak yolun kenarına geldi. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi Tüylüoğlu'nu elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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