Motor bölümünden alev alan otomobil, kül oldu ANTALYA'da Nuri Alper Keşmer'in (39) kullandığı otomobil, bir anda alev aldı.

ANTALYA'da Nuri Alper Keşmer'in (39) kullandığı otomobil, bir anda alev aldı. Keşmer araçtan inerken, otomobil kül oldu. Araç yangını, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Antalya- Burdur yolu Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı 06 BPD 559 plakalı otomobiliyle Burdur Yolu'nda giden Nuri Alper Keşmer, motordan çıkan dumanı farkedip sağa çekti. Alevler bir anda otomobili sardı. Keşmer araçtan inerken yoldan geçenler alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü, araçtan yangında kullanılamaz hale geldi.Jandarma ekipleri, tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA