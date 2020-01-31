Motor aşınmasını yüzde 50 azaltan yeni teknoloji

31.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19

Yağ üreticisi Castrol, yeni ürünü ile motor aşınmalarını yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.



Dünyada ilk defa Çin ve Hindistan'da satışa sunulan Castrol magnatec, Ocak ayı itibariyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Castrol'ün 20 yıl önce gerçekleştirdiği akıllı moleküler devrimin yeni ürünü olan Castrol Magnatec, yeni dualock teknolojisi ile hem aracın ilk çalışma anında hem de dur kalk sürüş esnasında meydana gelen aşınmalara karşı aracın moturunu durmaksızın koruyor.



Yapılan şirket açıklamasına göre dualock teknolojisi, markanın mühendislerinin dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarıyla Magnatec Akıllı Molekülleri üzerine yaptığı ortak araştırma ve geliştirmelerin sonucunda ortaya çıktı. Son 10 yılda artan trafik yoğunluğu; motorda aşınmaya ve yakıt israfına neden olurken markanın Ar-Ge çalışmaları ile günümüz sürüş koşullarına özel olarak Magnatec'in dualock teknolojisine sahip akıllı moleküllerini geliştirdi. Dünyada bir ilk olduğu belirtilen bu moleküller, hem motorun parçalarına mıknatıs gibi tutunarak hem de birbirine kenetlenerek motor yüzeyinde güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu sayede; motorun çalışmasıyla birlikte hem motor ısınmasında hem de dur-kalk sürüş anlarında meydana gelen aşınma yüzde 50 azalıyor ve aynı zamanda yoğun trafik koşullarında yılda 60 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor.



Karagül: "En önemli önceliğimiz müşterilerimiz"



20 yıl aradan sonra kenetlenen moleküller ile motor korumasında ikinci devrimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, "Lider madeni yağ üreticisi olarak bizim için en önemli öncelik müşteri memnuniyeti. magnatec markamız ile ilgili bize ulaşan geri dönüşler de bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzun açık bir göstergesi. Pazara çıktığı ilk günden bu yana yüksek satış rakamları ile kendisini kanıtlayan markamızın yeni formülü ve korumaya kenetlenen molekülleri sayesinde, bu gücümüzü çok daha yukarıya çekiyoruz. Müşterilerimizin araçlarını en iyi şekilde korumayı geçmişten bugüne kendimize amaç olarak belirledik ve sorun motor aşınması ise çözüm bu ismi verdik. Şimdi, dualock teknolojisine sahip yeni ürünümüz ile harekete geçtiğiniz andan itibaren durmaksızın korumayı sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA