Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı - Haberler
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Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı Bursa'da motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan gitti.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

BURSA - Bursa'da motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan gitti. Vicdansız sürücü kameralara böyle yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda giden motokurye ile bağlantı yolundan çıkan otomobil çarpıştı. Motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu vicdansızlığı görenler ise "insanlık ölmüş" dedi. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

Motosikletli kuryeye çarpan vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

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