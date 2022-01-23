Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı - Haberler
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Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı

Motokuryelik motosiklet ve elektrikli scoterlar kar nedeniyle yasaklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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