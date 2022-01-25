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Motokuryelere yasak geldi

Motokuryelere yasak geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli'nde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, motokuryelerin çalışması 26 Ocak Çarşamba günü sabahına kadar yasaklandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, motokuryelerin çalışması 26 Ocak Çarşamba günü sabahına kadar yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle, il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sabahına kadar yasaklanmıştır" denildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Ocak, kar, Yerel, Haber

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