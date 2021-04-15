MOTOKURYELERDEN EYLEM
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MOTOKURYELERDEN EYLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği ve İşçi Dayanışma Derneği, motokuryelerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için eylem yaptı.

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği ve İşçi Dayanışma Derneği, motokuryelerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için eylem yaptı.

İstanbul Levent'te saat 13.00'da bir araya gelen İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği ve İşçi Dayanışma Derneği basın açıklaması gerçekleştirdi. Motokuryelerin sorunlarına dikkat çekmek bir araya gelen dernek üyeleri, motokuryelerin sadece yemek veya evrak taşımadıklarını aynı zamanda 'can' taşıdıklarını söyledi.

KAZALARIN TEMEL SEBEBİ SİPARİŞ YETİŞTİRME TELAŞI VE HIZ BASKISI

Motokuryelerin öneminin salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığını söyleyen İşçi Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karabudak, 'Salgının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte evde kalamayanlar ve hayatları pahasına çalışmak zorunda olan işçi sınıfının en görünen unsurları motosikletli kurye çalışanları oldu. Hayatı döndüren, toplumun çoğunluğunun hizmetlere erişimini sağlayan ve salgın öncesindeki ağır çalışma şartlarına ek yüklerle çalışmak zorunda kalan motokuryeler; hepimizin sağlığıyla ilgili endişe ettiği bir dönemde çalışmaktan, nefes dahi almaya fırsat bile bulamayan bir topluluğa dönüştü. Bu çalışma yoğunluğu sayısız iş kazalarına neden olurken, bu süreçte en az 200 işçi arkadaşımızı hayattan kopardı. Motokuryelerin canlarını ve sağlıklarını riske atan bu kazalarının temel sebebi ise sipariş yetiştirme telaşı ve hız baskısı oldu. İşçiler üzerindeki bu baskılar, ölümlü ve yaralanmalı kazalara davetiye çıkartırken, diğer yandan örgütsüz sendikasız ve güvencesiz çalışmanın sektörde ne kadar yaygın olduğunu da gözler önüne serdi dedi.

MOTOR ÜZERİNDE ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen motokurye Mustafa Poyraz ise, 'Karayollarında bize ayrılan bir yol yapılmasını talep ediyoruz. 219 kardeşimizi toprağa verdik. Biz motorun üzerinde sadece sipariş değil aynı zamanda can taşıyoruz. Araçlar yolda üzerimize çıkıyor. Artık bu durumdan çok sıkıldık. Sesimizi duyurmak istiyoruz dedi. Motokurye Tunahan Aşkın ise, 'Hız baskısı istemiyoruz. Siparişi hızlı götürülmesi, yağmur, kar, çamur hepsi üzerimizde baskı. Aynı zamanda araçların yollarda bizi sıkıştırmasını istemiyoruz. Biz bu motorda sadece yemek veya evrak taşımıyoruz aynı zamanda canımızı taşıyoruz. Biz bu motor üzerinde ölmek istemiyoruz diye konuştu.

MOTOKURYELERDEN EYLEM
MOTOKURYELERDEN EYLEM
MOTOKURYELERDEN EYLEM
MOTOKURYELERDEN EYLEM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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