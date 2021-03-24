Motokuryeler mesleklerinin "yüksek tehlikeli" meslek grubuna alınmasını istiyor
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Motokuryeler mesleklerinin "yüksek tehlikeli" meslek grubuna alınmasını istiyor

24.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:49
Motokuryeler mesleklerinin 'yüksek tehlikeli' meslek grubuna alınmasını istiyor

Motokuryeler, mesleklerinin "yüksek tehlikeli" meslek grubuna alınması çağrısında bulundu.

Motokuryeler, mesleklerinin "yüksek tehlikeli" meslek grubuna alınması çağrısında bulundu.

Kadıköy'de Süreyya Operası önünde toplanan bir grup motokurye, "Motokuryeler ölmesin. Güvenli iş ve yaşam istiyoruz" yazılı pankart açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına yapılan açıklamada, motokuryeliğin acilen yüksek tehlikeli meslek grubuna dahil edilmesi gerektiğin altı çizilirken, "Gerçekçi olmayan teslimat sürelerini işçilerine dayatan patronlar ve işletmelere yaptırım uygulansın. Motokuryeler için uygulanan puanlama sistemi kaldırılsın. Her motokurye sendikal haklara kavuşsun. Motokuryelerin ve tüm işçilerin açlığa, ölüme ve hastalığa mahkum edilmediği, güvenli yaşam istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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