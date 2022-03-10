İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın yarından itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Motokurye yasak mı? Motokuryeler çalışıyor mu?

MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

Yerlikaya, İstanbul için alınan 2 yeni kararı da açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını söyledi.

SCOOTER VE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valisi , olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını da duyurdu.

İSTANBUL'A GİRİŞ İÇİN YENİ KARAR

İstanbul'a tır ve kamyonların Anadolu ve Trakya üzerinden girişi sabah saat 04.00 itibariyle yasaklanmıştı. Şehir içindeki tır ve kamyonların da trafiğe çıkışı da yasaktı. Hava durumundaki değişimle birlikte bu yasak şimdilik bitirildi. Ali Yerlikaya sabah saat 10.40 itibariyle tır ve kamyonların geçişine kontrollü bir şekilde izin verilmeye başlandığını söyledi.

İSTANBULLULAR TOPLU TAŞIMAYA YÖNELDİ

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti.

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