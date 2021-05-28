MOTOKURYE TEK TEKER ÜZERİNDE GİTTİ, GÖRENLERİN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRDİ

Beşiktaş'da tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Beşiktaş'da tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Beşiktaş'ta tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenen motosikletli, canını hiçe sayarak, yol aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı