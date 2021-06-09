Motokrosun dünya yıldızları Türkiye'de buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motokrosun dünya yıldızları Türkiye'de buluşacak

Motokrosun dünya yıldızları Türkiye'de buluşacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı "MXGP of Turkey", Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı "MXGP of Turkey", Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 etaptan oluşacak "MXGP of Turkey" yarışları ve "Türkiye MotoFest" (Türkiye Motosiklet Sporları Festivali) 1-5 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin uluslar arası yarış faaliyetlerinde organizasyon başarısını üstünlükle bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz ses getirecek yarışları başarılı bir şekilde organize ederek kendini bu alanda fevkalade kanıtlamıştır. Afyonkarahisar'da düzenleyeceğimiz motokros yarışları da ülkemize hem spor hem ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de "Bu dönemde Türkiye'de uluslararası spor yarışları birer birer iptal olurken, biz zamanlamanın avantajı ile organizasyonumuzu yapacağız. Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye gelecek. Pandemide daha hızlı büyüyen Türkiye'nin motosiklet ekonomisinin gücü ve spor turizmi alanındaki inanılmaz potansiyelinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bir çok yerinden sporcu ve izleyicilerinin katılacağı yarış, yayınlandığı 180 ülkede en çok izlenen etkinlikler arasında yer alıyor.

"Türkiye MotoFest" festivalinde ise konserler ve farklı spor disiplinlerini bir araya getiren eğlenceli etkinlikler, karavan ve kamp alanları dünyanın ve Türkiye'nin bir çok noktasından binlerce kişiyi bir araya getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Hande Erçel Hasibe Eren Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motokrosun dünya yıldızları Türkiye'de buluşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:42:32. #1.16#

title