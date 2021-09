Motokrosta dünyanın en iyileri Afyon'daydı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki etabının düzenlendiği Afyonkarahisar'da MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde MXGP'nin 8'inci etabı MXGP of Turkey ve 9'uncu etabı MXGP of Afyon'da Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMXOPEN) yarışları yapıldı. Her bir yarış için sıralama turu ve iki yarış ile ödül kürsüsü belirledi.

28 ülkeden 120'ye yakın sporcunun katıldığı MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon ile birlikte Avrupa'nın 2021'deki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest büyük ilgi gördü. 8 gün süren etkinliği 150.000 kişi takip etti.

Afyon'un en iyisi Herlings 4'te 4 yaptı

Dünyanın en iyi motokros yarışçılarının ter döktüğü MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon yarışları her kesimden büyük ilgi gördü. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan MXGP of Turkey ve yarışlarında birinci olan Red Bull KTM Racing Team'den Hollandalı Jeffrey Herlings, bu yıl yapılan iki yarışı da önde bitirerek Türkiye'deki tüm yarışları kazanmayı sürdürdü.

Son iki yılın şampiyonu ve dünya sıralamasında lider olan Slovenyalı Tim Gajser için de Türkiye'deki yarışlar iyi geçti. 2018'deki yarışta ikinci olan Tim Gajser, 2019'daki yarışta dördüncü olmuştu. Gajser, MXGP of Turkey'de 3'üncü ve MXGP of Afyon'da ikinciliği alarak yükselişini sürdürdü.

Şimdiye kadar Türkiye'deki yarışlara sadece ilk yıldaki MXGP of Turkey'e katılarak 8'inci sırada tamamlayan Red Bull KTM Racing Team'den İtalyan Antonio Cairoli, bu yıl ise beşinci oldu. Eski şampiyon Cairoli, MXGP of Afyon'da ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.

2018, 2019, 2020'nin MX2 şampiyonu İspanyalı Jorge Prado, 2018'deki MX2 of Turkey'i 6'ncı sırada bitirmiş ve 2019'daki MX2 of Turkey'i ilk sırada tamamlamıştı. Bu yıl MXGP'de yarışan Prado, MXGP of Turkey'de kürsüye ikinci sırada çıktı. MXGP of Afyon'da ilk yarışta düşmesinden dolayı 10'uncu sırada bitirdi. Böylece genel sıralamada beşinciliğe geriledi.

MX2'de Vialle kazandı, Renaux liderliği sürdürdü

MX2 of Turkey ve MX2 of Afyon'da geçen yılın şampiyonu Red Bull KTM Racing Team'den Fransız Tom Vialle birinci oldu. Dünya sıralamasında birinci sırada yer alan Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team'den Fransız Maxime Renaux ise iki yarışta da iki numaralı kürsünün sahibi olarak liderliğini sürdürdü.

Vialle, ilk kez 2019'da yarıştığı Türkiye'de MX2 kategorisinde beşinci olmuş ve sezonu dördüncü tamamlamıştı. 2020'de şampiyonluğa ulaşan Vialle, bu yıl İngiltere, İtalya ve Hollanda yarışlarına katılmadığı için 11'inci sırada geldiği Türkiye'de iki yarış sonunda 9'uncu sırada ayrıldı.

2018'deki MX2 of Turkey yarışında 16'ıncı sırada olan Renaux, 2019'daki yarışı dördüncü bitirmişti. Geçtiğimiz yıl sezonu üçüncü sırada tamamlayan yarışçı, bu yıl MX2'nin dördüncü etabı Hollanda'da ele geçirdiği liderliği sürdürüyor.

MX2 of Turkey'de dördüncü sırada kalan İtalyan Mattia Guadagnini, MX2 of Afyon'da üçüncü sırada kürsüde yer buldu. Dünya sıralamasında şu anda Renaux'un ardından ikinci sırada olan Guadagnini, ilk kez 2019'daki MX2 of Turkey yarışında 10'uncu sırada yer almıştı. 2019 yılını 30'uncu basamakta tamamlayan Guadagnini, geçtiğimiz yılı 29'uncu sırada bitirdi. Guadagnini, bu yıl genel sıralamada ikinci sırada mücadelesini sürdürüyor.

MX2 of Turkey'de kürsüde üç numaraya ulaşan Rockstar Energy Husqvarna Factory MX2'den Avustralyalı Jed Beaton, MX2 of Afyon'u beşinci sırada tamamladı. Dünya sıralamasında 6'ncı olarak Türkiye'ye gelen Beaton, iki etabın ardından dördüncü sıraya yükseldi. 2018 ve 2019 yılında yarışmasına rağmen Türkiye'ye gelemeyen Beaton, geçtiğimiz yıl dünyada 4'üncü sıraya yükselmişti. Bu yıl iki etaplı Türkiye yarışına gelirken altıncı sırada yer alan Beaton, iki etabın sonunda dördüncü sıraya çıktı.

Kadınlarda lider değişti

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın üçüncü etabında MXWomen of Turkey ve dördüncü etabında MXWomen of Afyon'da Cortney Duncan ve Kiara Fontanesi mücadelesi kıyasıya yaşanmaya devam etti.

Türkiye'ye dünya sıralamasında ikinci sırada gelen Bike it MTX Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, MXWomen of Turkey yarışını kazanıp MXWomen of Afyon yarışını ikinci sırada tamamlayarak liderliğe yükseldi. 2019'da Türkiye'de ilk kez yapılan MXWomen yarışını kazanan Duncan, Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etmişti. Son iki yılın şampiyonu Duncan, bu yıl Türkiye'de büyük çıkış yaparak şampiyonluk yolunda önemli bir başarı kazandı. Dünya sıralamasında beşinci sırada Türkiye'ye gelen GASGAS'tan İtalyan Kiara Fontanesi ise, MXWomen of Turkey yarışını ikinci sırada, MXWomen of Afyon yarışını kazanarak dünyada ikinci sıraya yükseldi. 2017 ve 2018 yılının şampiyonu Fontanesi de dördüncü sırada tamamladığı geçen yılı bu yıl telafi etmek için mücadele ediyor.

MXWomen of Turkey'de üçüncü, MXWomen of Afyon'da dördüncü olan İsviçreli Nancy Van de Ven, dünya sıralamasında dördüncü sıradaki yerini korudu. Son üç yıldır sezonu ikinci sırada tamamlayan Van de Ven, 2019'da yapılan MXWomen of Turkey'de de üçüncü olmuştu.

Türkiye'ye dünya sıralamasında altıncı sırada gelen geçen iki sezonun üçüncüsü Alman Larissa Papenmeier, MXWomen of Turkey'i beşinci ve MXWomen of Afyon'u üçüncü sırada bitirdi. Papenmeier, 2019'da yapılan MXWomen of Turkey'i 7'inci sırada tamamlamıştı.

Avrupa'nın şampiyonu Afyon'da belli oldu

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMXOpen) dördüncü ayağı olan EMXOpen of Turkey'de Honda'dan İtalyan Davide de Bartoli birinci, Husqvarna'dan İtalyan Simone Croci ikinci, JD GUNNEX KTM Racing Team'den Polonyalı Tomasz Wysocki üçüncü oldu. EMXOpen of Afyon'da Fransalı Nicolas Dercourt birinci, Davide de Bartoli ikinci, Tomasz Wysocki ise son sırada tamamladı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan EMXOpen yarışlarında ikinci yıl şampiyonu Türkiye'de belli oldu. Geçtiğimiz yılın sekizincisi Davide de Bartoli şampiyonluğunu Türkiye'de ilan etti. En son 2017 yılında MXGP'de yarışan Dercourt, bu yıl ilk kez katıldığı EMXOpen'da sezonu ikinci sırada tamamladı. İlk kez Avrupa'ya çıkan Simone Croci ise EMXOpen'ı bu yıl üçüncü oldu.

Irmak Yıldırım tarihe geçti

Şampiyonaya Türkiye'den katılan milli sporcu Irmak Yıldırım, MXWomen of Turkey'de 25'inci, MXWomen of Afyon'u ise 23'üncü sırada tamamladı. 16 yaşındaki genç sporcu MXWomen'da yarışan ilk Türk kadın yarışçı oldu. Diğer yandan İran da ilk kez yarışta Fahimeh Nematollahi tarafından temsil edildi.

Dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapıldı

Dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı MXGP of Turkey ve 9'uncu etabı MXGP of Afyon dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapıldı. Yarışlarda 28 ülkeden 120'ye yakın yarışçı yarıştı. MXGP of Turkey 4-5 Eylül'de ve MXGP of Afyon 7-8 Eylül'de 'Dünyanın En İyi Pisti' ödüllü Afyon Motorsporları Merkezi'nde koşuldu. - İSTANBUL

