Motokros tutkunlarının tehlikeli eğlencesi Motokros tutkunlarının tehlikeli eğlencesi Karabük'te, motokros tutkunları yaptıkları hareketlerle kazaya davetiye çıkardı.

Motokros tutkunlarının tehlikeli eğlencesi

KARABÜK - Karabük'te, motokros tutkunları yaptıkları hareketlerle kazaya davetiye çıkardı.

Karabük'te gençler motosikletleriyle off-road alanında antrenman yaptı. Yaz aylarında yapılan yarış ve gösterilere hazırlanan gençler, antrenmanda zaman zaman kaza atlattı. Özel olarak hazırlanan parkurlarda antrenman yapan motokros tutkunlarının atlattıkları kazalar kask kameralarına yansıdı.

Özkan Öztürk isimli motokros tutkunu motosikletiyle tepeyi çıktıktan sonra motosikletten düştü. Motosiklet yaklaşık 2 metre havaya çıkarken, olası bir kaza ucuz atlatıldı. Diğer bir motokros tutkunu da motosikletiyle tepeye çıkarken, motosikletin kontrolünü kaybederek düştü. Tepeden yuvarlanarak inen motosiklet sürücüsü yaralanmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar ise motosikletçilerin kask kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA