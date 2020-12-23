Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var

23.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:11

- Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var Oyun meraklıları Türkiye'de piste çıkabilecek Motokros Şampiyonası'nın resmi oyunu MXGP 2020'nin yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu.

- Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var

Oyun meraklıları Türkiye'de piste çıkabilecek

İSTANBUL - Motokros Şampiyonası'nın resmi oyunu MXGP 2020'nin yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu. Afyonkarahisar'ın da yer aldığı oyun dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor.

Dünyanın en popüler spor branşları arasında ilk on sırada yer alan Motokros Şampiyonası'nın resmi oyunu MXGP 2020'nin yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu. Afyonkarahisar'ın da yer aldığı oyun dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor.

İlk versiyonu 2014 yılında piyasaya çıkan ve her yıl değişen MXGP Resmi Motokros Video oyunu çeşitli versiyonlarıyla yenilendi. 2018 ve 2019 yıllarında ödül alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar pisti dünya çapındaki oyun severlerin dikkatini çekiyor. Oyunda Afyonkarahisar ilinin ve Afyon Motor Sporları Merkezi'nin bütün özellikleri yer alıyor.

MXGP 2020, oyun severlere resmi pistlerdeki yarışın yanı sıra pist editörü imkanı da sunuyor. Böylece oyuncular kendi hazırladıkları etaplarda çöller, nehirler, ormanlar gibi farklı ortamlar ekleyerek de yarışabiliyor. İnternet üzerinden karşılıklı rekabet imkanı da veren oyunda pist ve bölgeye dair yorumlar da sesli olarak yarış anlatımında oyuncularla paylaşıyor.

Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var
Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var
Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var
Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Berk Oktay Coşkun Sabah Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Çağdaş Atan Lionel Messi
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:12:08. #1.14#
title