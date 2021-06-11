Motokros şampiyonalarında yarışacak sporcular Afyonkarahisar'a gelmeye başladı
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Motokros şampiyonalarında yarışacak sporcular Afyonkarahisar'a gelmeye başladı

Motokros şampiyonalarında yarışacak sporcular Afyonkarahisar'a gelmeye başladı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da hafta sonu düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'na katılacak sporcular, kentte gelmeye başladı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'na katılacak sporcular, kentte gelmeye başladı.

Sporcular ekipleriyle geldikleri Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki padok alanında yarış hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugün şampiyonalar öncesi, teknik kontroller ile idari kayıtlar tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 3 motokros şampiyonasıyla Afyonkarahisar'da yine bir ilkin yaşanacağını söyledi.

Yarışların, Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın ödüllü pistinde yapılacağını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Yurt içinden ve yurt dışından 3 şampiyonaya katılacak sporcular, dünden itibaren şehrimize gelmeye başladı. 100'ü Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 140 sporcu, Afyon Motor Sporları Merkezi'ne intikal edecektir. Bu sporcularımız iki gün boyunca burada yarışlarda mücadele edecekler."

Akülke, pistteki hazırlıklarının tamamen bittiğini ve şimdiden gelen sporculardan büyük beğeni almaya başladıklarını vurguladı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu seyir keyfi yüksek ve mücadelesi bol yarışların izleneceğine dikkat çeken Akülke, "Bu yarışların anlam ve önemi çok büyük. Çünkü salgın sürecinde sportif normalleşmenin dönüm noktası olacak. 'Güvenli Ülke Türkiye' sloganıyla Avrupa, Balkan ve Türkiye motokros şampiyonalarını cumartesi ve pazar günleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, yarın Afyon Motor Sporları Merkezi'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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