MotoGP Styria Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in
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MotoGP Styria Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in

MotoGP Styria Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Styria Grand Prix'sini, Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Styria Grand Prix'sini, Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun onuncu ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan 23 yaşındaki Jorge Martin, kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 1.548 saniye sonra geçen Suzuki Ecstar takımından Joan Mir ikinci, yarışı Martin'in 9.632 saniye gerisinde tamamlayan Monster Energy Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise üçüncü oldu.

Quartararo, puanını 172'ye çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 15 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 132

3. Joan Mir (İspanya): 121

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 114

5. Jack Miller (Avustralya): 100

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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