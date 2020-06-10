MotoGP'nin ertelenen İtalya ayağı da iptal edildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağı, iptal edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ayağı, iptal edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı etap da Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarışın iptal edildiği duyuruldu.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2) ve Fransa'daki yarışları da salgın yüzünden ertelenmişti.

Kaynak: AA