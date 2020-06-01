MotoGP Japonya Grand Prix'i iptal edildi
MotoGP, 18 Ekim'de yapılması planlanan 2020 Japonya Grand Prixi'nin korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
01.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:59
MotoGP, 18 Ekim'de yapılması planlanan 2020 Japonya Grand Prixi'nin korona virüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
MotoGP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya'da düzenlenecek turnuvanın durumu belli oldu. 18 Ekim'de Japonya'nın Motegi şehrinde düzenlenmesi planlanan yarışın korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği ifade edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA