MotoGP Doha Grand Prix'sini Quartararo kazandı
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MotoGP Doha Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
MotoGP Doha Grand Prix'sini Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Doha Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Doha Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci etabı, Katar'ın Losail kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Monster Energy Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, 42.23.997'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerinin 4. zaferini elde etti.

Quartararo'nun 1.457 saniye arkasında yarışı tamamlayan Pramac takımının Fransız sürücüsü Johann Zarco ikinci, liderin 1.500 saniye gerisinde kalan Pramac'ın İspanyol pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.

Sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 18 Nisan Pazar günü koşulacak.

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Johann Zarco (Fransa): 40 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 36

3. Maverick Vinales (İspanya): 36

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 26

5. Alex Rins (İspanya): 23

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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