MotoGP'de Suzuki Ecstar, Alex Rins'in sözleşmesini uzattı
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.
19.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:22
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.
Kaynak: AA