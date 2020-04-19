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Motosiklet, Alex Rins, Suzuki, Spor

MotoGP'de Suzuki Ecstar, Alex Rins'in sözleşmesini uzattı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.

19.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:22
MotoGP'de Suzuki Ecstar, Alex Rins'in sözleşmesini uzattı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takımı, Alex Rins'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 24 yaşındaki İspanyol pilot ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2017 yılında Suzuki Ecstar'a katılan Alex Rins, geçen sezonu pilotlar klasmanında 4. sırada bitirmişti.

Kaynak: AA

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