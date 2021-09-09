MotoGP'de sıradaki durak İspanya
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MotoGP'de sıradaki durak İspanya

MotoGP'de sıradaki durak İspanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 13. yarışı İspanya'da koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 13. yarışı İspanya'da koşulacak. Aragon Pisti'nde yapılacak yarışta Red Bull sporcusu, efsane Marc Marquez bu sezonki ikinci galibiyeti için piste çıkacak. Deniz Öncü ise Moto3 kategorisinde ilk zaferi için İspanya'da yarışacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP 2021 sezonunda heyecan İspanya'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 13. yarışında pilotlar Aragon Pisti'nde birincilik için yarışacak. 5.1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta, gözler Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, bu sezonki ikinci zaferi için mücadele edecek.

Bu sezon iki birincilik elde eden Red Bull sporcusu Jack Miller ise yeniden podyumun en üst basamağına çıkmak için mücadele edecek. Barcelona'daki Aragon Pisti'nde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

DENİZ ÖNCÜ BİRİNCİLİK PEŞİNDE

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü de Moto3'teki ilk birinciliğine İspanya'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 13. yarışında Aragon Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon bir ikincilik bir de üçüncülük elde eden Deniz Öncü'nün zafer aradığı yarış TSİ 12.00'de başlayacak.

(İHA)

MotoGP'de sıradaki durak İspanya
MotoGP'de sıradaki durak İspanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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