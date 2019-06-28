MotoGP'de sıradaki durak İspanya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 8. yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek sekizinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 7 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 101

4. Danilo Petrucci (İtalya): 98

5. Valentino Rossi (İtalya): 72

Kaynak: AA