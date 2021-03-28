MotoGP'de sezonun ilk yarışında zafer Vinales'in
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MotoGP'de sezonun ilk yarışında zafer Vinales'in

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
MotoGP'de sezonun ilk yarışında zafer Vinales'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de 2021 sezonunun ilk yarışı, Katar'ın Losail kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden yapıldı.

Geçen sezondan devam eden sakatlığı nedeniyle Repsol Honda'nın yıldız İspanyol pilotu Marc Marquez'in yer almadığı yarışa üçüncü sıradan başlayan Vinales, rakiplerini geçerek sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

Vinales'in 1.092 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Pramac takımının Fransız sürücüsü Johann Zarco ikinci, liderin 1.129 saniye ardından bitiş çizgisine ulaşan Ducati Lenovo pilotu İtalyan Francesco Bagnaia üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Sezonun 2. yarışı, 4 Nisan'da yine Uluslararası Losail Pisti'nde koşulacak.

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Maverick Vinales (İspanya): 25 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 20

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 16

4. Joan Mir (İspanya): 13

5. Fabio Quartararo (Fransa): 11

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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