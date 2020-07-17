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MotoGP'de sezon İspanya'da açılıyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de heyecan, İspanya'da başlıyor.

MotoGP'de sezon İspanya'da açılıyor
17.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:33

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de heyecan, İspanya'da başlıyor. 2020'nin ilk yarışı Jerez Pisti'nde pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 sezonu İspanya'da start alacak. 4.4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta geçen senenin kazananı ve son 4 yılın dünya şampiyonu Marc Marquez sezonu zaferle açmak istiyor. Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda ise 8 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Marquez, 2013'ten bu yana MotoGP'de 56'sı yarış zaferi olmak üzere 95 kez podyuma çıkmayı başardı. Bu senenin de en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen İspanyol sporcu, geçen seneyi MotoGP tarihinin en yüksük puanını toplayarak tamamlamıştı.

Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. 16 yaşındaki sporcu, Moto3'ün yeniden başlayan sezonunun ilk yarışında pazar günü İspanya'da piste çıkacak. Mücadele TSİ 12.00'de başlayacak.

Bu sezon yarışacağı Moto3 Dünya Şampiyonası'nın kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Öncü, "Umarım ilk tam senemde büyük bir başarı elde edebilirim. Ancak öncelikli hedefim, bu seneyi bir tecrübe yılı gibi görmek. Motoruma ve şampiyonaya alışmak istiyorum. Ama bunu yarışlarda da istediğim sonuçları elde ederek gerçekleştirmek niyetindeyim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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