MotoGP'de Malezya Grand Prix'si, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
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MotoGP'de Malezya Grand Prix'si, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

MotoGP'de Malezya Grand Prix'si, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Güncel

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 22-24 Ekim tarihlerinde Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Malezya Grand Prix'sinin salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Malezya'nın 2022 takviminde yer alacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu tarihlerde Misano Marco Simoncelli Pisti'nde İtalya etabının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu sezon 11 etabı tamamlanan şampiyonada Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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