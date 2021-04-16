MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor

MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin üçüncü yarışı Portekiz'de koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin üçüncü yarışı Portekiz'de koşulacak. Algarve Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışta gözler Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 MotoGP dünya şampiyonluğu bulunan başarılı pilot, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır uzak kaldığı grid'e Portekiz'de dönecek. Deniz Öncü de Portekiz'de Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda yarış heyecanı Portekiz'e taşınıyor. MotoGP takviminin 3. yarışında pilotlar Algarve Uluslararası Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 4.6 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler sakatlığı sonrasında yeniden yarışlara dönecek olan Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kırmıştı. Bu nedenle 2020 sezonunu yarışamadan geçiren Red Bull sporcusu, bu sezon da ilk iki yarışı kaçırmıştı. Yaklaşık 1 yıldır grid'den uzak kalan Marquez, Portekiz'le birlikte motosikletindeki yerini alacak. MotoGP Portekiz yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.

Deniz Öncü, Moto3'te ilk birinciliğini arıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine Portekiz'de ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 3. yarışında Algarve Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 13.20'de başlayacak. - İSTANBUL

MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mehtap Ar Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Arslan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MotoGP'de heyecan Portekiz'e taşınıyor, Marc Marquez geri dönüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:23:44. #1.16#

title