MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turları yarın TSİ 09.05'te gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.
Geride kalan 15 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1- Marc Marquez (İspanya): 325 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 215
3- Alex Rins (İspanya): 167
4- Maverick Vinales (İspanya): 163
5- Danilo Petrucci (İtalya): 162