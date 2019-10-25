MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek

25.10.2019 10:54

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı, Avustralya'nın ev sahipliğinde 27 Ekim Pazar günü düzenlenecek.



Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. ayağı, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılacak.



Sıralama turları yarın TSİ 07.05'te gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.



Pilotlar klasmanında İspanyol Marc Marquez'in, takımlarda ise Repsol Honda'nın şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda geride kalan 17 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:



1- Marc Marquez (İspanya): 350 puan



2- Andrea Dovizioso (İtalya): 231

3- Alex Rins (İspanya): 176

4- Maverick Vinales (İspanya): 176

5- Danilo Petrucci (İtalya): 169

Kaynak: AA