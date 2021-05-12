MotoGP'de bir sonraki durak Fransa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MotoGP'de bir sonraki durak Fransa

MotoGP'de bir sonraki durak Fransa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin beşinci yarışı Fransa'da koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin beşinci yarışı Fransa'da koşulacak. Le Mans Pisti'nde yapılacak yarışta gözler Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 MotoGP Dünya Şampiyonluğu bulunan başarılı pilot, sakatlığı sonrasında ilk zaferine Fransa'da ulaşmak isterken; genç Red Bull sporcusu Deniz Öncü de Fransa'da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda yarış heyecanı Fransa'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 5. yarışında pilotlar Le Mans Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 4.2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler sakatlığı sonrasında ilk birinciliğini arayan Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kırmıştı. Bu nedenle 2020 sezonunu yarışamadan geçiren Red Bull sporcusu, geri dönüşünü Portekiz'de gerçekleştirmişti. Marquez'in zafer aradığı MotoGP Fransa yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.

Deniz Öncü Moto3'te ilk birinciliğini arıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine Fransa'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull Sporcusu Deniz Öncü Moto3 takviminin 5. yarışında Le Mans Pisti'nde mücadele edecek. Deniz Öncü'nün, Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışacağı yarış TSİ 12.00'de başlayacak. - İSTANBUL

MotoGP'de bir sonraki durak Fransa
MotoGP'de bir sonraki durak Fransa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MotoGP'de bir sonraki durak Fransa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:44:52. #1.14#

title