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MotoGP'de 2020 sezonunun yenilenen takvimi açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz'da İspanya Grand Prix'si ile başlayacak.

MotoGP'de 2020 sezonunun yenilenen takvimi açıklandı
11.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz'da İspanya Grand Prix'si ile başlayacak.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'den yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz-15 Kasım tarihlerinde İspanya, Çekya, Avusturya, San Marino ve Fransa'da 13 etap düzenlenecek.

Şartların elvermesi halinde 22 Kasım-13 Aralık tarihlerinde ABD, Arjantin, Tayland ve Malezya'da 4 yarış daha yapılacak.

Yarışlara seyirci alınıp alınmamasına ise koronavirüs salgınının gelişimine göre karar verilecek.

MotoGP'nin Katar'daki açılış etabının yanı sıra Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya ve İtalya etapları iptal edilmişti.

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yenilenen yarış takvimi şöyle:

1. İspanya (Jerez): 19 Temmuz

2. İspanya (Jerez): 26 Temmuz

3. Çekya (Brno): 9 Ağustos

4. Avusturya (Spielberg): 16 Ağustos

5. Avusturya (Spielberg): 23 Ağustos

6. San Marino (Misano): 13 Eylül

7. San Marino (Misano): 20 Eylül

8. İspanya (Barselona): 27 Eylül

9. Fransa (Le Mans): 11 Ekim

10. İspanya (Aragon): 18 Ekim

11. İspanya (Aragon): 25 Ekim

12. İspanya (Valencia): 8 Kasım

13. İspanya (Valencia): 15 Kasım

Kaynak: AA

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