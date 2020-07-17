MotoGP'de 2020 sezonu İspanya'da açılıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz Pazar günü İspanya Grand Prix'si ile başlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz Pazar günü İspanya Grand Prix'si ile başlıyor.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ilk yarışı 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleşecek.

TSİ 15.00'te start alacak yarışta gözler son 4 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak.

Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda ise 8 şampiyonluğu bulunan Marquez, sezonu zaferle açmak istiyor.

2013'ten bu yana MotoGP'de 56'sı yarış zaferi olmak üzere 95 kez podyuma çıkan ve bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen İspanyol sporcu, geçen seneyi MotoGP tarihinin en yüksek puanını (420) toplayarak tamamlamıştı.

Kaynak: AA