Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.













Grand Prix





Tarih









1



Katar

18 Mart







2



Arjantin

8 Nisan







3



ABD

22 Nisan







4



İspanya

6 Mayıs







5



Fransa

20 Mayıs







6



İtalya

3 Haziran







7



Katalonya

17 Haziran







8



Hollanda

1 Temmuz







9



Almanya

15 Temmuz







10



Çekya

5 Ağustos







11



Avusturya

12 Ağustos







12



Büyük Britanya

26 Ağustos







13



San Marino

9 Eylül







14



Aragon

23 Eylül







15



Tayland

7 Ekim







16



Japonya

21 Ekim







17



Avustralya

28 Ekim







18



Malezya

4 Kasım







19



Valencia

18 Kasım





