Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı

Gelecek sezon Tayland Grand Prix'sinin de dahil olacağı MotoGP Dünya Şampiyonası, 18 Mart'ta Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak .

Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.

Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkat çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:











































































































Grand Prix
Tarih

1
 Katar 18 Mart

2
 Arjantin 8 Nisan

3
 ABD 22 Nisan

4
 İspanya 6 Mayıs

5
 Fransa 20 Mayıs

6
 İtalya 3 Haziran

7
 Katalonya 17 Haziran

8
 Hollanda 1 Temmuz

9
 Almanya 15 Temmuz

10
 Çekya 5 Ağustos

11
 Avusturya 12 Ağustos

12
 Büyük Britanya 26 Ağustos

13
 San Marino 9 Eylül

14
 Aragon 23 Eylül

15
 Tayland 7 Ekim

16
 Japonya 21 Ekim

17
 Avustralya 28 Ekim

18
 Malezya 4 Kasım

19
 Valencia 18 Kasım