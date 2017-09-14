Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı
Gelecek sezon Tayland Grand Prix'sinin de dahil olacağı MotoGP Dünya Şampiyonası, 18 Mart'ta Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak .
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.
Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.
Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkat çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:
Grand Prix
Tarih
1
|Katar
|18 Mart
2
|Arjantin
|8 Nisan
3
|ABD
|22 Nisan
4
|İspanya
|6 Mayıs
5
|Fransa
|20 Mayıs
6
|İtalya
|3 Haziran
7
|Katalonya
|17 Haziran
8
|Hollanda
|1 Temmuz
9
|Almanya
|15 Temmuz
10
|Çekya
|5 Ağustos
11
|Avusturya
|12 Ağustos
12
|Büyük Britanya
|26 Ağustos
13
|San Marino
|9 Eylül
14
|Aragon
|23 Eylül
15
|Tayland
|7 Ekim
16
|Japonya
|21 Ekim
17
|Avustralya
|28 Ekim
18
|Malezya
|4 Kasım
19
|Valencia
|18 Kasım
Kaynak: EuroSport.com